Auch wenn er in digitalen Welten zuhause ist, freut sich Harald Koberg darüber, dass das "button Festival" heuer wieder "richtig" stattfinden kann. Das bedeutet: 2000 Quadratmeter in der Grazer Messe, auf denen sich Gleichgesinnte am Freitag und Samstag (24. und 25. Juni) in gemütlicher Atmosphäre persönlich treffen können.