Nach zweijähriger Coronapause steht die Harley-Gemeinde erneut in den Startlöchern, um Patienten, die an einer Muskelkrankheit leiden, zu unterstützen. Heuer führt die Tour des "Harley-Davidson Charity-Fonds" durch acht Bundesländer und sie macht am Mittwoch Station auf dem Karmeliterplatz, wo der Grazer Arzt Peter Oberwalder Schirmherr der Aktion ist.