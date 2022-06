"So einen gruseligen Hagel hab ich in meinen 58 Jahren noch nicht erlebt", schüttelt Christian Hlade den Kopf. Körner, so groß wie Golfbälle, haben im Garten beim Chef von Weltweitwandern eingeschlagen. Der Garten sei das eine, aber: "Die armen Bauern und Bäuerinnen."

Am frühen Montagabend gegen 18.15 Uhr hat sich die Hitze in Graz in einem Unwetter entladen. Teils heftige Regenfälle sind über der Stadt niedergegangen, gehagelt hat es nach ersten Informationen vor allem in den Bezirken Wetzelsdorf, Eggenberg und Andritz. Im Norden von Graz war auch die Gegen von Deutschfeistritz massiv betroffen.

Wie groß die Unwetterschäden sind, ist noch schwer abzuschätzen. "Bei uns sind erst ein paar Kleinigkeiten reingekommen", hieß es bei der Grazer Berufsfeuerwehr am Abend.

Die Dienstagsprognose: "Kühler" und es bleibt nass

Für den Raum Graz hält die Prognose der Zentralanstalt (Zamg) auch für den Dienstag Regen bereit. Ab Mittag entwickeln sich im Land Quellwolken und in weiterer Folge - vor allem im Mur- und Mürztal sowie südlich davon - ein paar Regenschauer und Gewitter. Auch heftige Gewitter mit Hagel und Sturmböen sind wieder möglich. Insgesamt soll es nach den gestrigen Gewittern kühler bleiben. Heute sind bis zu 27 Grad möglich, ehe - mit Gewitterneigung - wieder Niederschläge zu erwarten sind.

© Christian Hlade/Weltweitwandern

Auch am Mittwoch kann es nachmittags im Großraum Graz wieder zu Gewittern kommen. Am Donnerstag soll es in der Region wieder stabiler sonnig sein. Unwetter könnten dann aber in der Nacht auf Freitag wieder aufziehen.