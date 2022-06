Ein Radausflug endete für einen 74-jährigen Biker am Samstag tragisch. In den Vormittagsstunden des 11. Juni war ein Mann aus dem Bezirk Graz-Umgebung mit seinem E-Mountainbike auf der "Antonienhöhe", von Frohnleiten kommend, in Richtung Rothleiten unterwegs. Er befuhr einen sehr schmalen Weg eines Waldgebietes. Im Bereich einer Engstelle dürfte er aus bislang ungeklärter Ursache rechts vom Weg abgekommen sein und stürzte samt E-Bike über ein steiles Gelände. Während das Fahrrad nach etwa 15 Metern liegen blieb, stürzte der 74-Jährige noch etwa 50 bis 70 Meter über das steil abfallende Gelände. Danach kam er oberhalb eines Weges am Waldrand zu liegen.