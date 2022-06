Die Situation der Muslime in Österreich, aber auch speziell in Graz, habe sich in den letzten Jahren massiv verschlechtert, konstatiert Völkerrechtsexperte Wolfgang Benedek, der im Menschenrechtsbeirat die Arbeitsgruppe Integration und Menschenrechte leitet: "Das war auch das Ergebnis der Politik der vorigen Regierung." Gemeint ist die Bundesregierung, aber in weiterer Folge auch die letzte Stadtregierung in Graz, die diesem Kurs folgte. Die Konsequenz: Es gab einen Anstieg an Vorfällen von antimuslimischen Rassismus, die Muslime hätten sich weitgehend zurückgezogen.