Ihre Krimis – "Steirerblut", "Steirerrausch" & Co. sind Bestseller und auch schon für ORF und ARD verfilmt. Und der Auftritt bei der achten Auflage des Fine Crime Festivals in Graz war für die gebürtige Wienerin und Wahlsteirerin wieder ein Heimspiel – und so gesehen vielleicht gar ein Favoritinnensieg: Nach Franzobel, Reinhard Kleindl und Alex Beer holte sich Claudia Rossbacher im Theater Komödie Graz den – von der Energie Steiermark mit 5000 Euro dotierten – Fine Crime Award. Vorjahressieger Alex Beer überreichte die Trophäe.