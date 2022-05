Es war kein alltäglicher Fund, auf den Mitarbeiter im Paketverteilzentrum in Peggau (Graz-Umgebung) gestoßen waren. Sie machten kürzlich bei einer Stichprobenkontrolle eine pelzige Entdeckung: In einem Paket, das vermeintlich Spielzeug enthielt, steckten 61 in Plastikverpackungen verstaute Vogelspinnen.