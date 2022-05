Spüren Sie ihn auch - den leichten Grusel beim Lesen dieser Zeilen? Bei der Vorstellung, man wäre an der Stelle der Mitarbeiter im Paket-Verteilzentrum in Peggau (Graz-Umgebung) gewesen? Denn sie machten kürzlich bei einer Stichprobenkontrolle eine pelzige Entdeckung: In einem Paket, das vermeintlich Spielzeug enthielt, lagen 61 Vogelspinnen!