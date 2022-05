Vorübergehend herrschte am Samstag in einigen Haushalten Stille – jedenfalls in Frohnleiten (Graz-Umgebung) und Deutschlandsberg (Bad Gams): Denn nach Stromausfällen ging kurzfristig nichts mehr. "Nach unserem Kenntnisstand waren 1700 Haushalte in Frohnleiten und weitere 1400 in und rund um Bad Gams betroffen. Sowie mehrere Trafostationen", berichtet Urs Harnik-Lauris, Sprecher der Energie Steiermark, gegenüber der Kleinen Zeitung. Kurz vor 14 Uhr sei aber allerorts wieder Strom geflossen, von größeren Schäden sei nichts bekannt.

Zwar dauert die Ursachenforschung noch an, "aber mit größter Wahrscheinlichkeit dürften umstürzende Bäume zu Kurzschlüssen geführt haben. Das ist wohl eine Folge der jüngsten Unwetter", so Harnik-Lauris.