An Freitagen werden Grazerinnen und Grazer am Sturzplatz unter anderen Gesichtspunkten willkommen geheißen: Denn kurz vor dem Wochenende steht immer der sogenannte ReUse-Friday auf dem Programm - also ein Tag, in dem man einen kleinen gemeinsamen Schritt gegen die Verschwendung und Mentalität des Wegwerfens macht. Das heißt, man freut sich in der Sturzgasse 16 (neben dem Kassenautomaten) über alte Gegenstände, welche vom Besitzer nicht mehr gebraucht werden - die aber noch wiederverwendbar sind.