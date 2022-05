Konzentriere dich auf den Verkehr, konzentriere dich auf den Verkehr! Gut möglich, dass sich diesen Satz derzeit so mancher Autolenker selbst vorsagt – an der Ecke Annenstraße/Bahnhofgürtel in Graz: Denn dort droht momentan eine spektakuläre Ablenkung in Form einer Baustelle, wie man sie selbst in der Landeshauptstadt nicht jeden Tag sieht. Die Vorderseite des betroffenen Hauses steht nur noch zum Teil, die rechte Seite davon fehlt, die seitliche Fassade wurde überhaupt schon weggerissen und gibt den Blick auf die früheren Stockwerke frei. Und darüber thront ein völlig ausgefranstes Dach.