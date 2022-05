Eine neue Spar-Filiale gegenüber des Ostbahnhofs in der Conrad von Hötzendorfstraße ist in den letzten Wochen eröffnet worden. Sie ist in dem Neubau, in dem die Supernova-Gruppe ihr Headquarter eröffnet und die restlichen Flächen im Erdgeschoß an Spar und in den Obergeschoßen an die Fitness-Center-Kette John Reed vermietet.