Wenn heute am Abend beim Tanzkaraoke auf dem Mariahilferplatz Menschenmassen vor einem Video an der Hauswand die Schritte der Vortänzer nachtrippeln, ist das Finale des Lendwirbels eingeläutet. Seit 15 Jahren sorgt das Grätzelfest für bunte Abenteuer im Vorbeigehen und es hat dazu beigetragen, dass in knapp 25 Jahren aus einem Scherbenviertel der hippste Bezirk der Stadt geworden ist. Wie das?