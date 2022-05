Nein, diesmal geht es nicht um Radweg-Kilometer oder innovative Ansätze wie Highway-Routen für Pedalritter, in der Statistik des Internet-Marktplatzes willhaben.at widmen sich die Statistiker dem Thema Angebot und Nachfrage am Gebrauchtmarkt für Drahtesel. Und hier hat die steirische Landeshauptstadt die Nase vorne.

Die meisten Anfragen pro Fahrrad-Anzeige 2021 gab es in Graz, Wien

und dann in Innsbruck. willhaben hat sein Ranking auf Basis der durchschnittlichen Anzahl von Anfragen pro angebotenem Fahrrad im Kalenderjahr 2021 erstellt. Und da setzte sich Graz nun eben hauchdünn als „Fahrrad-Landeshauptstadt“ Österreichs durch. Dahinter folgten Wien, Innsbruck und Linz. Quer über Österreich erfolgten auf dem willhaben-Marktplatz im Kalenderjahr 2021 mehr als 1,5 Millionen konkrete Anfragen auf Fahrrad-Anzeigen.

Fahrrad-Nachfrageranking 2021

(Anfragen pro Fahrrad-Anzeige)

Graz Wien Innsbruck Linz Salzburg St. Pölten Eisenstadt Klagenfurt Bregenz

Im Diebstahlsranking des VCÖ liegt Graz auf Platz 4

Der Verkehrsclub Österreich hat im April ja auch seine Rad-Diebstahl-Statistik veröffentlicht. Dort liegt Graz in absoluten Anzeigen auf Platz zwei, bei Diebstählen auf 10.000 Einwohner auf Platz 4. Bundesweit sind laut VCÖ Fahrraddiebstähle im Vorjahr erneut zurückgegangen – aber es sind immer noch 17.595 Fahrräder gestohlen worden. Zwei Drittel der Fahrraddiebstähle passieren in Landeshauptstädten. Hier das ganze Ranking:

Salzburg-Stadt: 58/ 10.000 EW (896 Fahrraddiebstähle) Innsbruck: 46/10.000 EW (602 Fahrraddiebstähle) Wien: 39/10.000 EW (7.504 Fahrraddiebstähle) Graz: 38/ 10.000 EW (1.105 Fahrraddiebstähle) Linz: 36/10.000 EW (738 Fahrraddiebstähle) Klagenfurt: 35/10.000 EW (357 Fahrraddiebstähle) St. Pölten: 32/10.000 EW (179 Fahrraddiebstähle Bezirk Bregenz: 28 / 10.000 EW (382 Fahrraddiebstähle) Eisenstadt: 19 / 10.000 EW (29 Fahrraddiebstähle)

Größtes Pro-Kopf-Angebot in Klagenfurt, Graz und Eisenstadt

Vielfach entscheiden sich ja Radfahrer nach dem Diebstahl ihres Drahtesels dazu, lieber einen gebrauchten statt eines neuen Rades anzuschaffen. In einer weiteren Kategorie wertete willhaben nun auch das Marktplatz-Angebot an Fahrrädern pro Einwohner der jeweiligen Landeshauptstadt im Kalenderjahr 2021 aus. Da liegt Graz auf Platz zwei Hier die Reihung.

Klagenfurt Graz Eisenstadt Salzburg Wien Linz St. Pölten Innsbruck Bregenz

Wien hat größtes Rad-Angebot in absoluten Zahlen

Als dritte Kategorie wurde das aktuelle Angebot je Landeshauptstadt in absoluten Zahlen analysiert. Insgesamt können Radfans österreichweit auf willhaben derzeit in rund 125.000 Anzeigen zu Fahrrädern und Radsport stöbern: In dieser Reihung liegt entsprechend ihrer Größenordungen Wien klar vor Graz auf Platz eins. Das Ranking: