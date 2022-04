Die langjährige Jugendamtsleiterin Ingrid Krammer vergleicht sie mit einem Wegweiser, der einen beim Wandern ans Ziel bringen soll - manchmal halt auch auf Umwegen: Am Mittwoch wurde die druckfrische Jugendstrategie der Stadt Graz vorgestellt. Ein 40 Seiten starkes Papier, das die Ziele der Jugendarbeit in der Stadt für die nächsten fünf Jahre zusammenfasst, die künftigen Qualitätskriterien benennt und die verstärkte strategische und koordinative Abstimmung mit dem Amt für Jugend und Familie sowie der Politik in den Mittelpunkt stellt.