Bei Nacht und Nebel haben linke Aktivisten in der Nacht auf gestern die Route des Protestzugs der Impfpflichtgegner mit provokanten Plakaten zugepflastert.

Es waren offenbar Aktivisten des "Grazer Jugendrates", die in der Nacht auf gestern in der Grazer Innenstadt umtriebig waren, um die Route des heutigen Demo-Zuges durch die Innenstadt zum Karmeliterplatz mit Botschaften an die Adresse der Impfpflichtgegner auf Pappkartons zuzupflastern.