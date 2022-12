Eine Kollision zwischen Pkw und Fahrrad hat sich am Donnerstag gegen 17.15 Uhr in Eggenberg ereignet. Im Pkw saß ein 40-Jähriger Grazer. Er wollte gerade von der Anton-Gerstl-Straße nach links in die Göstinger Straße abbiegen, dabei übersah er aber einen 41-jährigen Radfahrer aus Graz übersehen haben. Das Fahrzeug prallte gegen den Radfahrer, weswegen der 41-Jährige zu Sturz kam.

Der Radfahrer erlitt schwere Verletzungen und wurde von dem Roten Kreuz in das UKH Graz verbracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden.