Universitäten in Graz"Die Situation ist für viele Studierende belastend"

Die Karl-Franzens-Universität Graz setzt wegen Corona auf Digital First. © Juergen Fuchs

Das gemeinsame Lernen, die Unterstützung der anderen, der soziale Austausch – all das wird auf den Hochschulen weiter fehlen. Samstagabend hat die Regierung ja den zweiten, harten Lockdown verkündet, der sich in den Tagen davor schon abgezeichnet hat. Nur am Rande erwähnte Bildungs- und Wissenschaftsminister Heinz Faßmann dabei, was das für Hochschulen und Studierende bedeuten könnte. Auch die Universitäten sollen demnach verstärkt zu Distance Learning übergehen. Nur einzelne, kleine Lehrveranstaltungen, etwa Labore, sollen noch unter verschärften Hygienebedingungen physisch stattfinden.