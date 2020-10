Gebührenstopp und mehr"Sozialen Notstand verhindern": Was Grazer KPÖ-Chefin jetzt fordert

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

KPÖ-Chefin Elke Kahr: "Corona trifft die Schwächsten am stärksten" © Ballguide/Christof Hütter

Ehe die österreichische Bundesregierung am Samstag weitere Verschärfungen in Sachen Corona verkündet, schickt die Grazer KPÖ-Chefin Elke Kahr bereits vorsorglich einen dringenden Appell nach Wien - aber auch an die Grazer Stadtregierer Siegfried Nagl und Mario Eustacchio: „Wie alle Krisen trifft die Corona-Krise die Schwächsten am stärksten“, mahnt Kahr: „Gerade jetzt darf auf keinen Menschen vergessen werden!" Sie und ihre Kollegen würden schon jetzt in den täglichen Beratungen erleben, "wie sich finanzielle Notlagen durch Lohneinbußen und Arbeitslosigkeit massiv verschärft haben. Die Politik muss jetzt mit allen Mitteln einen sozialen Notstand verhindern!“