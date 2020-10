Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Private Initiative: das Denkmal am Gelände der Waldorfschule © Rieger

Im Rahmen der 40-Jahr-Feiern in der Freien Waldorfschule im Grazer Bezirk St. Peter wurde am gestrigen Samstag ein Denkmal enthüllt. Es soll an ein dunkles, (fast) vergessenes Kapitel der Grazer Stadtgeschichte erinnern. Am heutigen Schulgelände war ab 1936 eine Zweigstelle der psychiatrischen Anstalt „Am Feldhof“ untergebracht. Im Rahmen des Euthanasieprogramms wurden in der Nazizeit 262 Menschen mit Behinderung von dort aus nach Schloss Hartheim in den Tod geschickt.