So schaut es mit Stand heute, 15. Oktober, in Graz aus © Jürgen Fuchs

In hektischen und ungewissen Zeiten wie diesen verliert man leicht den Überblick - und gewinnen Gerüchte leicht an Höhe. Daher ist es nach dem jüngsten Update Ende September an dieser Stelle wieder einmal Zeit für Coronafakten: So schaut es mit Stand heute, Freitag, 15. Oktober in Graz und Umgebung aus.