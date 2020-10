Wer kennt ihn?Unbekannter behob mit gestohlener Bankomatkarte Geld

Facebook

Die Polizei sucht nach diesem Verdächtigen © Polizei

Ein unbekannter Täter hat einer 71-Jährigen am 4. September 2020 zwischen 9.15 Uhr und 10 Uhr in einem Geschäft in Graz-Puntigam die Handtasche samt Geldbörse gestohlen. Mit der darin befindlichen Bankomatkarte behob der Mann wenig später bei einem Bankomaten in der Triester Straße 300 Euro. Dabei wurde er von einer Überwachungskamera gefilmt.

Weil die bisherigen Ermittlungen keinen Erfolg brachten, gab die Staatsanwaltschaft Bilder aus der Kamera zur Veröffentlichung frei.

Wer kennt den Mann, der mit der Karte das Geld behoben hat? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Graz-Kärntnerstraße unter Tel. 059133-6586.