Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

In der nächsten Woche wird diese Unterführung gesperrt © Jürgen Fuchs

Dass "Bauarbeiten" in Graz zu einem Schienenersatzverkehr führen, kennt man - doch hinter jenen Bauarbeiten, die in der kommenden Woche den Fahrplan der Grazer Öffis ein wenig durcheinanderwirbeln, steckt ein nicht alltäglicher Grund: Die zunehmende Taubenpopulation sorgt für die Sperre der Unterführung beim Grazer Hauptbahnhof. Und zwar am 2. September, einen ganzen Tag lang - denn in dieser Zeit wird eine "Taubenabwehr" errichtet.