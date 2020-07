Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Wie nach einer Frontalkollision: Aus diesem Auto wurde Lenkerin befreit © Michael Saria

Donnerstagmorgen, 6.30 Uhr, Lokalaugenschein in der Grazer Stiftingtalstraße: Die ersten Autofahrer auf dem Weg zur Arbeit kommen an jener Stelle vorbei, an der sich gestern Abend dramatische Szenen abgespielt haben - und an jenem Auto, bei dessen Anblick das ganze Ausmaß der Unwetter am Mittwochabend ersichtlich wird.

Mehr zum Thema Dramatische Szenen "Sturzflut" bei Unwetter: Passanten retten Frau