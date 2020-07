Facebook

Die neu gestalteten Marktstände am Hauptplatz zeigen jetzt keine Kunst mehr, sondern Grazer Sehenswürdigkeiten © Stadt Graz/Mazelle

Sie sind die Visitenkarte der Stadt, umso wichtiger ist ihr Erscheinungsbild. Bürgermeister Siegfried Nagl initiierte deshalb ein Facelifting für die zwölf Standl am Grazer Hauptplatz. Der Sprecher der Marktstandbetreiber am Hauptplatz, Alexander Jodl, zeigt sich begeistert: „Wir freuen uns sehr, dass nach so langer Zeit die Initiative ergriffen wurde und der schönste Platz in Graz mit zeitgemäßen Sujets neu geschmückt wird." Die ersten Standl wurden bereits mit den neuen Sujets überzogen, bis Ende Juli soll die Aktion abgeschlossen sein.