Montagvormittag: Die Gondeln stehen still © Michael Saria

So mancher Bewohner in und um Graz mag sich an diesem Montagmorgen über das Rufzeichensymbol am Handydisplay gewundert haben: "Warnung vor starkem Wind" war da zwar zu lesen - aber vielfach nicht zu spüren. Im Laufe des Montagvormittags allerdings sind dann tatsächlich starke Windböen aufgekommen.