Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Mehr Grün würde der Stadt nicht schaden - ein gemeinsamer Nenner für Bürgerinitiativen, Fridays For Future, Bezirkspolitiker und Bürgermeister? © A. W. Tengg

1. Das Zwei-Tage-Wetter für Graz



Bei nördlicher Strömung wird es am Donnerstag schon wieder wechselhaft und bei mäßigem Nordwestwind etwas kühler. Die Wolken verdichten sich, am Nachmittag kann es zeitweise ein wenig regnen. Am späteren Nachmittag lockern die Wolken etwas auf. Frühwerte ab 9 Grad, Tageshöchstwerte bis 20 Grad.

Am Freitag wechseln sich Sonne und Wolken ab. Zeitweise wird es sonnig, wobei einzelne Schauer durchziehen können. Frühtemperaturen ab 9 Grad, Tageshöchstwerte nur bis 16 Grad.