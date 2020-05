Facebook

Leonhardstraße: Wer übernimmt das Pastis? © Michael Saria

Die Mischkulanz machte es letztlich aus: vom Frühstück bis zum Boeuf Bourguignon am Abend, von der legeren Einrichtung bis zum Standort in der Leonhardstraße beim Univiertel, vom Studenten am Tisch bis zum Promi daneben - das "Pastis" ist seit vielen Jahren ein angesagtes Lokal mitten in Graz. Einmal mehr allerdings beunruhigt derzeit eine Pause die vielen Stammgäste, zumal die Unterbrechung dieses Mal schon etwas länger besteht - nämlich seit Herbst 2019.