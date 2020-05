Kritik am Naturschutz im Grazer Norden, von seltenen "Wohnstraßen" und Luft tanken am lichtumspielten Ruinenweg: Ihr morgendliches Graz-Infopaket für den 25. Mai. Schönen Wochenbeginn!

Gespielt werden darf nicht nur auf Spielplätzen wie jenem im Stadtpark, sondern auch in Wohnstraßen - bald 19 an der Zahl (siehe Info Nr. 5) © A. W. Tengg

1. Das Zwei-Tage-Wetter für Graz



Lebhafter, im Norden auch stürmischer Nordwestwind sorgt am Montag für unbeständiges Wetter. Nach Süden zu zeigt sich die Sonne deutlich häufiger, zwischendurch sind am Nachmittag auch dort Schauer dabei. Höchstwerte in Graz um 20 Grad. In der Früh frisch mit 9 Grad.

Der Dienstag gestaltet sich wieder freundlicher. Es scheint bereits zu Tagesbeginn oft die Sonne, am Nachmittag bilden sich Quellwolken, Schauer sollten ausbleiben. Es weht lebhafter Nordwestwind. Höchsttemperaturen gedämpft um 18 Grad.