Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Blick auf das Chemieinstitut neben dem Hauptgebäude der Karl-Franzens-Universität © A. W. Tengg

1. Das 2-Tage-Wetter für Graz



Am Samstag ziehen vormittags dichtere Wolkenfelder einer Warmfront durch. In weiterer Folge lockern die Wolken nochmals auf und es gehen sich einzelne Sonnenstunden aus. In den südlichen Landesteilen bleibt es bis zum Abend trocken und schwach windig. Eine markante Kaltfront bringt dann teils kräftige Regenschauer sowie Gewitter, die sich in der Nacht auf Sonntag auf alle Landesteile ausbreiten. Frühtemperaturen ab 11 Grad, Höchstwerte bis zu 23 Grad.

Am Sonntag ist es mit kräftigem Nordwind vor allem im Norden kühler. Die Restwolken der Störungszone lockern im Laufe des Vormittags auf. Im Grazer Raum setzt sich recht sonniges Wetter durch. Höchstwerte um 21 Grad.