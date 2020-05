,Unsere letzte Saison'Nach 62 Jahren: Minigolfanlage in Graz sucht neuen Betreiber

Facebook

Heinz Milkowski betreibt die Anlage seit 1984 © KLZ/Hoffmann

Eigentlich meldet sich Heinz Milkowski bei der Kleinen Zeitung, weil seine Minigolfanlage in der Grazer Heinrichstraße 95 schon seit Tagen in Betrieb sei. Weil so eine Runde "gerade jetzt in dieser Coronazeit eine klasse Ablenkung" sei. Und weil er Schläger wie Bälle laufend desinfziere. Doch mitten im Gespräch meint der 76-Jährige plötzlich: "Es wird ja wohl unsere letzte Saison." Kurze Pause. "Nein, es wird bestimmt unsere letzte Saison. Daher würde ich mich freuen, wenn sich jemand meldet und die Anlage weiterführt."