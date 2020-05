Am 29. Mai wollen erste Freibäder in Graz und Umgebung aufsperren. Wie sich Preise und Ticketkauf verändern.

Achtung: So ein Badetag wird nach genauen Spielregeln ablaufen © Jürgen Fuchs

Je mehr die Temperaturen steigen, umso geringer wird seit Tagen die Geduld aller Sonnenanbeter, Brustschwimmer und Ich-könnte-jederzeit-einen-Salto-vom-drei-Meter-Brett-machen-Angeber. Denn Eis hin, gekühlte Getränke her – zu einem Sommer gehört das Freibad. Auch zum Sommer im Coronajahr 2020. Kein Wunder, dass daher in Graz und Umgebung die Betreiber der Freibäder in den Startlöchern stehen: Die ersten wollen jedenfalls am 29. Mai aufsperren.