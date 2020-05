Neben Schließungen von Lokalen und Geschäften aufgrund der Coronakrise sind auch Neueröffnungen in Graz geplant: Ab Juni soll eine neue asiatische Bar in der Stadt eröffnen.

Geplant ab Juni: Neue Bar im asiatischen Flair © Adobe Stock/areporter

Es tut sich was in der Grazer Innenstadt: Nach neun Wochen Stillstand hat die Gastro wieder den Betrieb aufgenommen. Seit Freitag dürfen wieder Gäste in den Lokalen bedient werden (nur unter Einhaltung neuer Sicherheitsmaßnahmen). Auch am Hauptbahnhof hat es eine Veränderung gegeben: Seit Montag steht dort ein neues Café. Weitere Neuerungen folgen, obwohl sich die Coronakrise vor allem auf Gastwirte existenzbedrohend ausgewirkt hat.