Ab heute geht es für die Unter-14-Jährigen wieder in die Schule © A. W. Tengg

1. Das 2-Tage-Wetter für Graz



Der Montag verläuft überwiegend sonnig. Anfangs kann sich regional kurz Hochnebel halten. Die Quellwolken, die sich bis zum Nachmittag über den Bergen bilden, bleiben meist harmlos. Mit Höchstwerten um 24 Grad wird es warm.

Der Dienstag verläuft nur zeitweise sonnig. Einerseits können von Südosten her kompakte Wolken aufziehen und andererseits macht sich von Norden her vermehrt Quellbewölkung bemerkbar. Am längsten kann sich die Sonne in den mittleren Landesteilen behaupten. Meist bleibt es voraussichtlich trocken, lokale Regenschauer sind vereinzelt möglich. Tageshöchstwerte wieder bis zu 24 Grad.