Die Schlögelgasse bleibt noch länger Marktfläche © Stadt Graz/Mor

Der Grazer Kaiser-Josef-Markt blüht mit dem heutigen Freitag wieder so richtig auf, in jeder Hinsicht: Zum einen machen die Wirte am Markt wie auch rundherum beim Neustart der Gastronomie fleißig mit. Zum anderen sind wieder alle Standler und Produzenten auf diesen Bauernmarkt gegenüber der Grazer Oper zurückgekehrt.