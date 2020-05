Einsatz in Graz"Noch nie so was erlebt": Grazer ruft um Hilfe - per Mail

Ungewöhnlicher Vorfall in Graz: Weil er verletzt sei, ruft ein Mann um Hilfe - aber per E-Mail, die zum Glück entdeckt wird.

Vorbildliche Rettungskette wurde in Gang gesetzt © Jürgen Fuchs (2)

"So etwas haben wir noch nie erlebt": Selbst langjährige Mitarbeiter der Grazer Berufsfeuerwehr schütteln den Kopf - angesichts jenes Vorfalls, der sich am heutigen Donnerstag zugetragen hat. Und den man auf Anfrage der Kleinen Zeitung bestätigt: Ein Grazer schickte an eine allgemeine E-Mail-Adresse der Feuerwehr ein Nachricht - in der er um Hilfe rief.