Er wird wieder wachgeküsst - der Kreuzwirt am Rosenberg in Graz. Betreiberpaar serviert erste Details.

Annemarie und Michael Gauster übernehmen den Kreuzwirt © Saria, KK

Als gutbürgerliches Gasthaus war er bei vielen Grazern, aber auch bei hungrigen Pendlern aus dem Umland bekannt wie beliebt - der Kreuzwirt am Rosenberg in Graz, mehr als 50 Jahre lang von der Familie Temmel gefürt. Doch seit vielen Jahren steht das Wirtshaus in der Saumgasse, ein paar flotte Schritte vom Plattenweg entfernt, schon leer.