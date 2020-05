Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Wolfgang Muchitsch © KLZ/Kanizaj

Wolfgang Muchitsch, Geschäftsführer des Universalmuseums Joanneum, sieht sich durch Corona mit zahlreichen Änderungen in der Planung konfrontiert. Nicht nur, dass ein Groß seiner Belegschaft auf Kurzarbeit ist und die meisten Häuser auch erst am 1. Juli öffnen (mit Ausnahme von Skulturenpark und Schlosspark Eggenberg am 18. März). Auch die Planung großer Ausstellungen und internationaler Leihgaben hat sich mitunter verschoben.