Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Michael Ehmann: "Bin froh, dass dieses Thema erledigt ist" © Jürgen Fuchs

Noch in Wien greift Michael Ehmann zum Handy und meldet sich in einer ersten Reaktion bei der Kleinen Zeitung: "Ich bin froh, dass dieses Thema aus meiner Sicht damit erledigt ist", meint der Chef der Grazer SPÖ mit Blick auf das soeben bekannt gewordene Ergebnis: 71 Prozent der Genossen hatten sich in einer Befragung ja dafür ausgesprochen, dass Pamela Rendi-Wagner weiterhin Bundesvorsitzende bleibt. "Ich gratuliere ihr zu diesem Ergebnis. Und das bei einer Beteiligung von immerhin knapp 42 Prozent. Ich erinnere daran, bei der letzten Mitgliederbefragung 2018, als es um einzelne Themen ging, nur 22 Prozent mitmachten", betont Ehmann.