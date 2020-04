Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Das verletzte Kind wird abtransportiert © BF Graz

Wie vor wenigen Minuten bekannt geworden ist, musste ein Trupp der Grazer Berufsfeuerwehr am Dienstag zu einem herausfordernden Einsatz ausrücken: Am Pfangberg in Graz-Andritz war ein Zwölfjähriger mit seinem Mountainbike zu Sturz gekommen und dabei schwer verletzt worden. "Der Bub ist im Wald leider unglücklich gestürzt und hat sich Verletzungen unbestimmten Grades zugezogen", schildert Thomas Schmallegger, Sprecher der Grazer Berufsfeuerwehr, nach Rücksprache mit dem Einsatzleiter der Kleinen Zeitung.