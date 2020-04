Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Ein unterirdischer Stützpunkt, ein Kiosk und ein neuer Kinderspielplatz: Was noch heuer im Grazer Stadtpark passiert.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ab dem Spätsommer beginnen die Arbeiten © Jürgen Fuchs

Was seit Längerem auf den Skizzen der Stadtplaner und in Animationen von Architekten existiert, soll nun endlich Realität werden: Der Grazer Bürgermeister Siegfried Nagl präsentierte nun neue Details zu den großen Umgestaltungsplänen im Grazer Stadtpark - und vor allem einen neuen Fahrplan. So sollen die Arbeiten noch heuer im Spätsommer vom Stapel laufen.