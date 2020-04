Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

In Graz werden neue und größere Schanigärten serviert © Ballguide/Richard Großschädl

Ab 15. Mai ist es nun also so weit: Lokale, Restaurants und Bars sperren wieder auf. Unter bestimmten Auflagen, die Ministerin Elisabeth Köstinger am heutigen Dienstag präsentierte: So dürfen vorerst an einem Tisch maximal vier Erwachsene Platz nehmen.