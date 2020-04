Ein Beziehungsstreit in der Triestersiedlung am Freitag endete blutig. Das Opfer musste notoperiert werden.

Tatort in Graz-Gries © Tom Neffe

In der Triestersiedlung in Graz-Gries war es am Freitagnachmittag in einer Wohnung zu einem Streit zwischen einem Paar gekommen. Eine 46-jährige Frau stach, wie berichtet, auf ihren 43-jährigen Freund mit einem Küchenmesser ein. Dieser musste daraufhin notoperiert werden, über seinen aktuellen Zustand war am Samstagvormittag nichts bekannt.