Entenpaar in luftiger Höhe © Wolfgang Windisch

Diese Entenmutter will offensichtlich hoch hinaus: In der Baukrone der Silberpappel am Schanzgraben im Grazer Stadtpark hat der Grazer Naturschutzbeauftragte Wolfgang Windisch einen Entenbrutplatz entdeckt. "Das ist schon spektakulär", unterstreicht Windisch. Immerhin handelt es sich bei der Pappel um den höchsten Baum im Stadtpark - der Entennachwuchs wird in einer Höhe von 25 Metern groß.