Für eine solche Stimmung habe man heuer nicht garantieren können, heißt es © Graz-Tourismus/Harry Schiffer

Da war wohl der Wunsch der Vater des Gedanken: In der ersten Aussendung, die am Freitag im Hinblick auf die "Lange Tafel der Genusshauptstadt" in Graz verschickt wurde, war von einer Verlegung auf den 20. August 2020 die Rede. Leider zu schön und tröstlich, um wahr zu sein: Kurz darauf folgte die Klarstellung - in diesem Jahr gibt es kein kollektives Schmausen auf dem Grazer Hauptplatz. Erst am 20. August wieder, also 2021.