Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Auf den Bauernmärkten war der Andrang am Karfreitag geringer als sonst, die Geschäfte liefen aber gut. Und vor Fleischereien muss man Schlange stehen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Eines kann man wohl nach dem heutigen Tag mit Gewissheit sagen. Auf die "Fleischeslust" der Grazer hat die Corona-Krise keinen dämpfenden Effekt. Bester Beweis - vor den Fleischereien auf den Märkten, aber auch vor der Fleischerei Mosshammer in der Zinzendorfgasse haben sich teils lange Schlangen gebildet. Am Vormittag standen dort bis zu 20 Kunden in Ein-Meter-Abstand den Gehsteig entlang - es durften ja auch nicht mehr als drei gleichzeitig ins Geschäft.