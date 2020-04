Osterumfrage Ostern in Graz: Wie steht es bei Ihnen heuer um das Osterfest?

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Osterhase hat es heuer nicht leicht © A. W. Tengg

An den kommenden Ostersonntag werden wir uns noch lange erinnern. An der Osterjause selbst dürfte es wohl nicht liegen, sehr wohl aber an dem Personenkreis der (nicht) mit uns gemeinsam am Tisch sitzen kann. Auch Traditionen wie das Osterfeuer sind nicht möglich. Die Fleischweihe erfolgt zu Hause. Es liegt also an allen, die im selben Haushalt wohnen, das Beste aus der Situation zu machen – auch mit technischen Hilfsmitteln.