Das Prachtstück zeigte sich in der Nacht auf Mittwoch © APA/AFP/YURI CORTEZ

In der Nacht auf den heutigen Mittwoch war es also so weit: Schon vor Monaten hatte man ihn angekündigt und von einem "seltenen Schauspiel am Himmel" gesprochen und Handys wie Fotoapparate gereinigt und hergerichtet und... Und dann endlich: In der Nacht von 7. auf 8. April zeigte sich der Supermond auch über heimischem Himmel.