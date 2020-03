Facebook

Der Schneemann grüßte im Ressidorf © Caritas

Es ist eine ungewohnte Zeit, in der wir leben. Die Coronakrise verlangt uns einiges ab. In Krisenzeiten schaffen es Menschen aber auch immer wieder mit Solidarität und großer Hilfsbereitschaft einander zu stärken. In Graz reicht dies von Unterstützungsangeboten einzelner an ihre Nachbarn bis hin zu Dankesbotschaften an die Helden des Alltags. Hier ein kleiner freudiger Auszug: