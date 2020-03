Facebook

Bild vom 13. März 2020 am Kaiser-Josef-Platz in Graz © Juergen Fuchs

Die Mischkulanz aus regionalen Lebensmitteln und einem Einkauf in frischer Luft scheint derzeit vielen Grazern zu behagen: Jedenfalls registrieren Standler wie Stadtregierer einen gestiegenen Andrang auf die Bauernmärkte von Graz. Die Folge: Vizebürgermeister Mario Eustacchio (FPÖ) als zuständiger Referent reagiert und plant – in Absprache mit Koalitionspartner ÖVP – zusätzliche Markttage so rasch wie möglich einzuführen. Geht es nach Eustacchio, könnte es schon am morgigen Freitag in Eggenberg so weit sein.